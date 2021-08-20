الناتو يعلن إجلاء أكثر من 18 ألف شخص من أفغانستان

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وأضاف المسؤول: "استمرار الازدحام حول جميع بوابات مطار كابول بسبب توافد المواطنين".

ومساء الخميس قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه بحث مع ينس ستولتنبرج، سكرتير حلف الناتو أهمية التنسيق من أجل إجلاء المواطنين من دول الحلفاء والشركاء الأفغانيين من أفغانستان.

وقال بلينكن، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر: "ناقشت مع سكرتير عام حلف الناتو ينس ستولتنبرج، الاستعدادات للاجتماع الافتراضي لوزراء خارجية الناتو فى 20 أغسطس بشأن أفغانستان، كما أكدنا أهمية التنسيق الوثيق من أجل الإجلاء الآمن والمنظم للحلفاء وشركائنا الأفغان".

وأوضح أن الجانبين شددا على أن التنسيق الوثيق مع الحلفاء والشركاء ضروري في هذه القضية وكذلك للتخطيط لتوجهات الناتو بشأن التعامل مع أفغانستان.