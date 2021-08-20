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كربلاء المقدسة تعلن مشاركة نحو 6 ملايين زائر بإحياء زيارة عاشوراء

كربلاء المقدسة تعلن مشاركة نحو 6 ملايين زائر بإحياء زيارة عاشوراء
الجمعة ٢٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت محافظة كربلاء المقدسة في العراق، مشاركة نحو 6 ملايين زائر في زيارة عاشوراء بينهم 6 آلاف من خارج العراق.

العالم - العراق

وأوضح نائب محافظ كربلاء المقدسة، جاسم الفتلاوي في مؤتمر صحفي عقد بمبنى المحافظة امس الخميس ، أن "6 ملايين زائر شاركوا في احياء زيارة يوم عاشوراء، بينهم 5 آلاف زائر عربي واجنبي"، مبينا أن "المحافظة بدأت بعملية التفويج العكسي للزائرين من خلال مركبات وزارة النقل ودوائر المحافظة".

وأكد الفتلاوي، "نجاح الخطة الامنية والخدمية"، معربا في الوقت نفسه عن شكره لجميع القوات الأمنية المشاركة في حفظ الأمن، والكوادر الصحية وأصحاب المواكب لتفانيهم في إنجاح الزيارة".

وكان قد كشف مدير إعلام قيادة شرطة المحافظة العميد علاء الغانمي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، عن أن "الآلاف من العناصر الأمنية شاركت في الخطة التي عدت ناجحة بكل المقاييس في ظرف استثنائي".

وأضاف، أنه "تم تقسيم المدينة الى عدد من الأطواق المؤمنة لتوفير الحماية الى الزائرين الذين وفدوا إلى كربلاء من ثلاثة محاور"، مشيراً الى أنه "تم وبالتعاون مع العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية نصب 1600 كاميرا مراقبة وزعت على مداخل المحافظة إضافة إلى الاقضية والنواحي لمراقبة الحركة".

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