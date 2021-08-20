الجمعة ٢٠ أغسطس ٢٠٢١
٠٨:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد: مفهوم السياسة في النهج الحسيني

الجمعة ٢٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٥١ بتوقيت غرينتش

اعتبر مدير مركز العالمي للتوفيق جهاد سعد بأن سبب استمرار احياء ذكرى عاشوراء هو بانه يرجع في الاساس الى الصراع على مفهوم الدين والصراع على مفهوم السياسة الذي مازال قائم الى هذا الزمن والامام الحسين عليه السلام كان نموذج انتصار المفهوم الصح للدين والسياسة.

العالم - خاص بالعالم

واوضح سعد خلال مشاركته في بنامج نوافذ على شاشة قناة العالم الاخبارية: ان الصراع على مفهوم الدين هو صراع على هل الدين تحكيم لله في الخلق ام انه تحكيم الخلق في الخلق وهل هو وسيلة من وسائل السلاطين لفرض وبسط السلطة ام هو وسيلة من وسائل تحرير السياسة من بسط السلطة الى بسط العدل؟".

واضاف سعد قائلاً:"ان الطغاة وجدوا طريق الكفر قد فشل لذا اختاروا النفاق لذلك الصراع مع النفاق اصعب لان ظاهره ايمان وباطنه كفر، وبسط السلطة تحول مع التجربة الاموية بسبب ضعف الوعي والبعد من منهج رسول الله صلى الله وعلى آله وسلم بسبب انفصال مصدر الحكم عن مصدر العلم لذا اصبحت ممارسة السياسة على شكل واحد وهي بسط السلطة حتى لو كان على حساب التضحية بجوهر الاسلام".

وشدد سعد على ان الصراع على مفهوم السياسية والدين مازال قائم ويجب ان نفهم السياسة كما اسسها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم و الامام على عليه السلام والامام الحسين عليه السلام بوصفها عمل لتحسين النوع الانساني وخدمة للبشر وبسطاً للعدل.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق

روابط ذات صلة

شاهد.. احياء مراسم عاشوراء في انحاء العالم

شاهد.. اطلاق هاشتاغ سفينة الوعد الصادق ترحيباً بالسفينة الايرانية

شاهد.. الشعب الافغاني يحيي مراسم عاشوراء

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد..كاتب مسيحي: لولا الحسين لما كان للاسلام مكان

شاهد: مفهوم السياسة في النهج الحسيني

برلماني ايراني: الكيان الصهيوني لا يتجرأ على مهاجمة البلاد

جدعون ليفي: قتل الفلسطينيين بالضفة يقابل بصمت إسرائيلي

موسکو تکشف عرقلة بعض الاطراف للحرب على الإرهاب في سوريا

سفينة الوعد الصادق في طريقها الى لبنان.. خطة فك الحصار قد بدأت