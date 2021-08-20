شاهد: مفهوم السياسة في النهج الحسيني

العالم - خاص بالعالم

واوضح سعد خلال مشاركته في بنامج نوافذ على شاشة قناة العالم الاخبارية: ان الصراع على مفهوم الدين هو صراع على هل الدين تحكيم لله في الخلق ام انه تحكيم الخلق في الخلق وهل هو وسيلة من وسائل السلاطين لفرض وبسط السلطة ام هو وسيلة من وسائل تحرير السياسة من بسط السلطة الى بسط العدل؟".

واضاف سعد قائلاً:"ان الطغاة وجدوا طريق الكفر قد فشل لذا اختاروا النفاق لذلك الصراع مع النفاق اصعب لان ظاهره ايمان وباطنه كفر، وبسط السلطة تحول مع التجربة الاموية بسبب ضعف الوعي والبعد من منهج رسول الله صلى الله وعلى آله وسلم بسبب انفصال مصدر الحكم عن مصدر العلم لذا اصبحت ممارسة السياسة على شكل واحد وهي بسط السلطة حتى لو كان على حساب التضحية بجوهر الاسلام".

وشدد سعد على ان الصراع على مفهوم السياسية والدين مازال قائم ويجب ان نفهم السياسة كما اسسها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم و الامام على عليه السلام والامام الحسين عليه السلام بوصفها عمل لتحسين النوع الانساني وخدمة للبشر وبسطاً للعدل.

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