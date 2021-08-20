شاهد..كاتب مسيحي: لولا الحسين لما كان للاسلام مكان

العالم - خاص بالعالم

وقال كعدي في حديث له مع برنامج نوافذ على شاشة قناة العالم الاخبارية انه يجب علينا ان نقف عند مواقف واقوال الامام الحسين عليه السلام حتى نجمع الروح الايمانية والانسانية التي صدرت في معركة كربلاء اروع ملاحم العالم.

واوضح كعدي ان هناك قرابة واضحة جدا بين الامام الحسين والسيد المسيح(ع) لان كل منهما اعطى نفسه فداء ليبقى للمسيحية والاسلام مكان.

وبين كعدي ان الامام الحسين عليه السلام استشهد فداء للاسلام ولبقاء الاسلام، مضيفا ان استشهاد الامام الحسين عليه السلام ابقى الاسلام على طبيعته وسياتي يوم في التاريخ ويكون كل الذين امنوا بالاسلام على مسيرة الامام الحسين عليه السلام وسيتذكرونه مع بقاء الاسلام.

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