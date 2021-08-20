555 وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

العالم - ایران

وتشیر نتائج الفحوصات التي اجريت منذ امس لغاية اليوم الجمعة، الى تسجييل 28 الفا و833 اصابة جديدة؛ ليرتفع اجمالي عدد المصابين بهذا الفيروس الوبائي في البلاد الى 4 ملايين و616 الفا و516 شخصا.

وبلغ عدد المتعافين او من غادرو المستشفيات والمراكز العلاجية 3ملايين و 868 الف و 196 شخصا.

واعلنت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي عن الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 359 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسط الخطورة) في 59 مدينة، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 30 مدينة.

و تم تصنيف المحافظات والمدن الایرانیة حسب نسبة الاصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بثلاثة الوان هي الابيض والاصفر والاحمر.