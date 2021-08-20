شاهد.. احياء مراسم ليلة الوحشة في خرمشهر تذكيراً بمصائب اهل البيت(ع)

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يعكس هذا المشهد السرمدي تجليات اللوعة والالم و الشجن الذي ألم اهل البيت عليهم السلام.

انّها ليلة الوحشة ؛فهذه اللیله شاهدة علی سبي و حرق خيام اهل بیت النبوة علیهم السلام

أحيى أهالي مدينة خرمشهر جنوب غربي إيران شعائر ليلة الوحشة بقلوب يسودها الحزن و بعد صلاة المغرب في حي مسجد جامع في تقليد سنوي يواكب مراسيم أحياء واقعة الطف مواساة لسيدة الصبر العقلية زينب سلام الله عليها من خلال قراءتهم للمرثيات و اللطميات الحسينية.

النساء و الاطفال و الشيوخ و الشباب اوقدوا الشموع و فاضت عيونهم بالدموع لوعة على ما جرى لال المصطفى و حسرة لما عاشته سيدتنا زينب عليها السلام و هي محاطة بالأيتام و الأرامل.

ان لدور هذه الشموع رسالة الى اصحاب القلوب السوداء مفادها ان محاولات التي تسعى لاطفاء نور الله لن تجد طريقها الى قلوبنا.