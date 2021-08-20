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شاهد.. احياء مراسم ليلة الوحشة في خرمشهر تذكيراً بمصائب اهل البيت(ع)

الجمعة ٢٠ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:٥١ بتوقيت غرينتش

أحيا الآلاف في مدينة خرمشهر جنوب غربي ايران ليلة الحادي عشر من شهر محرم الحرام بالدمع والأحزان وإشعال الشموع يستذكرون خلالها المأساة التي عاشها آل البيت بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وكوكبة من أهله وصحبه.

العالم - مراسلون

يعكس هذا المشهد السرمدي تجليات اللوعة والالم و الشجن الذي ألم اهل البيت عليهم السلام.

انّها ليلة الوحشة ؛فهذه اللیله شاهدة علی سبي و حرق خيام اهل بیت النبوة علیهم السلام

أحيى أهالي مدينة خرمشهر جنوب غربي إيران شعائر ليلة الوحشة بقلوب يسودها الحزن و بعد صلاة المغرب في حي مسجد جامع في تقليد سنوي يواكب مراسيم أحياء واقعة الطف مواساة لسيدة الصبر العقلية زينب سلام الله عليها من خلال قراءتهم للمرثيات و اللطميات الحسينية.

النساء و الاطفال و الشيوخ و الشباب اوقدوا الشموع و فاضت عيونهم بالدموع لوعة على ما جرى لال المصطفى و حسرة لما عاشته سيدتنا زينب عليها السلام و هي محاطة بالأيتام و الأرامل.

ان لدور هذه الشموع رسالة الى اصحاب القلوب السوداء مفادها ان محاولات التي تسعى لاطفاء نور الله لن تجد طريقها الى قلوبنا.

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