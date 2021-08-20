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انتزاع 3 مناطق في ولاية بغلان شمالي أفغانستان من 'طالبان'

انتزاع 3 مناطق في ولاية بغلان شمالي أفغانستان من 'طالبان'
الجمعة ٢٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:١٠ بتوقيت غرينتش

أعلن القائم بأعمال وزير الدفاع في الحكومة الأفغانية المنهارة، بسم الله محمدي، أن "قوات المقاومة" انتزعت السيطرة من ثلاث مناطق في ولاية بغلان شمالي البلاد من حركة "طالبان".

العالم _ أسيا و الباسفيك

وكتب محمدي على حسابه في "تويتر" اليوم الجمعة أن "قوات المقاومة" استعادت السيطرة على مناطق بل حصار وده صلاح وبنو في بغلان، مضيفا: "المقاومة لا تزال على قيد الحياة".

وتأتي هذه التغريدة على خلفية تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي أنباء غير مؤكدة عن اندلاع اشتباكات بين "طالبان" والسكان المحليين في منطقة اندراب في الولاية، بعد وصول مجموعة من المسلحين إلى المنطقة بهدف مداهمة منازل السكان المحليين.

وحسب النشطاء، تمكن السكان المحليون من قتل سبعة مسلحين وأسر 13 آخرين والاستيلاء على عربتين مزودتين بالرشاشات، وتشهد المنطقة حاليا توسيع رقعة القتال.

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