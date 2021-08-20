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 هيئة قناة السويس: سفينة 'إيفر غيفن'عبرت القناة بنجاح

 هيئة قناة السويس: سفينة 'إيفر غيفن'عبرت القناة بنجاح
الجمعة ٢٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٣١ بتوقيت غرينتش

أصدرت هيئة قناة السويس المصرية، اليوم الجمعة، بيانا رسميا، بشأن عبور سفينة الحاويات البنمية "إيفر غيفن" مجراها من جديد بعد أزمة جنوحها قبل أشهر.

العالم-مصر

وأعلن رئيس الهيئة، الفريق أسامة ربيع، أن السفينة "إيفر غيفن" عبرت القناة بنجاح اليوم ضمن قافلة الشمال، أثناء رحلة العودة، بعد تفريغ حمولتها قادمة من بريطانيا ومتجهة إلى الصين.

وأشار ربيع إلى أنه وجه باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تكفل عبور السفينة بأمان، من خلال تخصيص القاطرتين مساعد 1 ومساعد 2 لمصاحبة السفينة خلال رحلتها عبر القناة، وكذلك تعيين مجموعة من كبار مرشدي الهيئة المشهود لهم بالخبرة والكفاءة.

وشدد رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أن عبور السفينة "إيفرغيفن" مجددا في رحلتها رقم 22 عبر القناة "يعكس مدى الثقة التي تتمتع بها القناة كأقصر وأسرع الطرق الملاحية التي تربط الشرق بالغرب، كما يدل على العلاقات الطيبة والاستراتيجية التي تجمع قناة السويس بالشركة اليابانية المالكة للسفينة".

وجنحت السفينة "إيفر غيفن" التابعة لشركة "إيفرغرين" في مجري قناة السويس في مارس/ آذار الماضي، ما أدى إلى إغلاق المجري الملاحي بالكامل وتوقف حركة الملاحة الدولية في القناة لمدة 6 أيام.

وطالبت هيئة قناة السويس بتعويضات بلغت 916 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بها جراء الحادث، وهو المبلغ الذي وصفته الشركة المؤمنة على السفينة بأنه "مبالغ فيه وغير مبرر".

وخفضت قناة السويس مبلغ التعويض ليصل إلى 550 مليون دولار، إلا أن الشركة المالكة للسفينة لم تقبل بهذا العرض بعد.

وأعلن سابقا رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أن الشركة المالكة للسفينة عرضت مبلغ 150 مليون دولار كتعويض.

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