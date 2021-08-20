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العراق يسجل حالة وفاة واحدة و6121 إصابة بكورونا

العراق يسجل حالة وفاة واحدة و6121 إصابة بكورونا
الجمعة ٢٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الجمعة، تسجيل حالة وفاة واحدة و6121 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

العالم-العراق

وحسب بيان للوزارة، ارتفع إجمالي الإصابات في العراق إلى مليون و815 ألفا و497 إصابة جديدة، فيما بلغت الوفيات 20 ألفا و25 حالة وفاة.

وذكر البيان أنه تم تسجيل 9224 حالة شفاء جديدة، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى مليون و641 ألفا و870 حالة.

وأشار البيان إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ 24الماضية 30 ألفا و435 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بكورونا، ليرتفع عدد الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 13مليونا و943 ألفا.

كما أوضح تقرير الوزارة أن العدد الكلي للذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى مليونين و857 ألفا و62 شخصا.

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