وزير صحة تركيا: سلالة 'دلتا' مسؤولة عن 90% من إصابات كورونا الحالية

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وقال قوجة، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الجمعة عقب اجتماع للحكومة، إن نسبة حالات سلالة دلتا بين الإصابات الحالية بفيروس كورونا في البلاد تجاوزت 90%، كما أشار إلى زيادة لعدد الإصابات بنسخة "دلتا+" رغم أن حصيلتها العامة غير كبيرة.

وشدد قوجة مع ذلك على أن زيادة الإصابات ناجمة عن "ارتفاع مستوى التنقلات والتزام أقل للإجراءات الاحترازية"، واستبعد فرض نظام إغلاق جديد في البلاد.

واكد قوجة مع ذلك أن الوفيات الأخيرة سجلت بين أشخاص لم يتلقوا جرعات اللقاح كاملة، وقال: "لم يتوفى أحد تلقى (جرعات) اللقاح كاملة".

وأضاف وزير الصحة التركي أن الحكومة ليست لديها خطط فورية لمنح من تلقوا جرعتين من لقاح "فايزر"\"بيونتيك" جرعة ثالثة معززة.

تصريحات قوجة جاءت بعد تزايد أعداد الوفيات الناجمة عن الإصابة بـ"كوفيد-19"، حيث سجلت تركيا 216 حالة وفاة يوم الخميس.

وبلغ متوسط الإصابات الأسبوعي 19900 حالة يومية جديدة، مقارنة بمتوسط 7200 حالة قبل شهر.

وتعرض تركيا منح جرعات إضافية لمن تلقوا لقاح "سينوفاك" الصيني.

وتلقى نحو 55% من سكان تركيا البالغين جرعتي اللقاح ضد فيروس كورونا.