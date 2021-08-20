شرطة كولومبيا تعتقل رئيس عصابة المخدرات خلال حفل زفافه

العالم _ الأميرکيتان

ونشرت الحكومة الكولومبية مقطع فيديو يوثق ضباط مكافحة عصابات المخدرات وهم يقتربون من سانتانا، البالغ 24 عاما والمعروف بلقب "الخنجر" لوحشيته، بينما هو يقف بالقرب من هيكل الكنيسة مرتديا بدلة زفاف داكنة ويتبادل وعود الزواج.

ورد رئيس عصابة المخدرات، الذي كان يرتدي بدلة زفاف داكنة مع قرنفل أبيض على طية صدره، على اعتقاله بابتسامة بينما يخبره المدعون أنه تم القبض عليه.

وبدأت عدة سيدات من أسرته الصراخ أثناء اقتياده من الكنيسة، بينما حاولت امرأة يعتقد أنها حماته تحريره من أيدي عناصر الشرطة.

ويبدو أنه كان مقتنعا بأن السلطات تخلت عن إلقاء القبض عليه، وخرج من مخبئه للاحتفال بزواجه في كنيسة صغيرة في بلدة أوراميتا الصغيرة.

و"الخنجر" هارب من العدالة منذ عام 2017 ويعتقد أنه كان مختبئا في منطقة جبلية في ولاية أنتيوكيا الكولومبية.