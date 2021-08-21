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الكشف عن محاولة لاغتيال قائد جيش الإحتلال في الضفة الغربية

الكشف عن محاولة لاغتيال قائد جيش الإحتلال في الضفة الغربية
السبت ٢١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٤٤ بتوقيت غرينتش

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الجمعة عن محاولة اغتيال استهدف ما يسمّى قائد قوات جيش الاحتلال وسط الضفة الغربية يونتان شتاينبرغ في ذروة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في مايو/أيار الماضي.

العالم- فلسطين

ونشرت الصحيفة مشاهد لعملية إطلاق نار استهدفت شتاينبرغ، معلّقة بالقول: إنّ الجنرال الكبير في جيش الاحتلال كان على مسافة قصيرة من اللحاق برفيق دربه قائد الجيش في منطقة الخليل، والذي قتل في عملية "زقاق الموت" في الخليل عام 2003.

وبيّنت أنّ صفير الرصاص دوّى على مسافة قريبة من الجنرال المذكور الذي كان برفقة مجموعة من جنوده يشرفون على منطقة تظاهر فيها الآلاف من الفلسطينيين قرب مستوطنة "بيت ايل" شمالي رام الله خلال العدوان الأخير على غزة.

وذكرت أنّ العشرات من الطلقات النارية أطلقت فجأةً تجاه القوة العسكرية التي كان يوجد بها الجنرال شتاينبرغ.

ووفقاً للتحقيقات العسكرية الإسرائيلية؛ فقد أطلق فلسطينيون أكثر من مئة رصاصة باتجاه عناصر جيش الاحتلال؛ ما تسبب بوقوع إصابتين متوسطتين، في حين نجا قائد جيش الاحتلال وسط الضفة من "موت محقق"، بحسب الصحيفة العبرية.

وأشارت إلى أنّ التسجيل أظهر وابلًا من الطلقات النارية تستهدف الجنود الذين كانوا على مقربة من قائدهم.

ولفتت إلى أنّ جيش الاحتلال و"الشاباك" ما يزالان يواصلان التحقيق للوصول إلى الخلية الفلسطينية التي أطلقت النار صوب الجنرال الإسرائيلي في ذلك اليوم "في حدث كان سيقلب الوضع الأمني رأسًا على عقب"، وفق "يديعوت".

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الكشف عن محاولة لاغتيال قائد جيش الإحتلال في الضفة الغربية