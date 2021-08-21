السبت ٢١ أغسطس ٢٠٢١
٠٤:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

قائد اسطول الشمال الايراني يستقبل قادة الفرق المشاركة في مسابقات "كأس البحر"

قائد اسطول الشمال الايراني يستقبل قادة الفرق المشاركة في مسابقات
السبت ٢١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٣٧ بتوقيت غرينتش

استقبل قائد اسطول الشمال للقوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الادميرال عبدالوهاب طاهري قادة المجموعات البحرية التابعة لدول روسيا وكازاخستان وجمهورية آذربيجان المشاركة في مسابقات "كأس البحر".

العالم - ايران

وفي تصريح ادلى به قائد اسطول الشمال والمنطقة الرابعة (الامام الرضا "ع") للقوة البحرية الايرانية في ميناء انزلي اشار الى ان الظروف الآمنة متوفرة لتنظيم مسابقات "كاس البحر" وقال: ان تنظيم المسابقات والعلاقات البحرية بحاجة الى ظروف آمنة على صعيد البحر حيث قامت القوة البحرية للجيش الايراني بتوفير مثل هذه الظروف.

واضاف: بما ان هذه المسابقات تقام في قسمي الساحل والبحر فان لقطعاتنا البحرية الاستعداد اللازم للمشاركة في هذه المسابقات حيث اجرينا خلال الاشهر الماضية تمارين جيدة نامل بان تثمر عن نتائج مرموقة.

واوضح الادميرال طاهري بان اقامة هذه المسابقات من شانها توفير الظروف اللازمة للمزيد من التعاطي بين الدول المطلة على بحر قزوين.

كما تحدث قائد المجموعة البحرية الروسية الادميرال سيرغي بتروفيتش واعتبر مستوى هذه المسابقات بانه يضاهي المسابقات الاولمبية، معربا عن ثقته بانها ستقام بافضل صورة ممكنة كما في الدورات السابقة.

من جانبه اكد قائد المجموعة البحرية الاذربيجانية العقيد بحري حبیب خلیل اف بان هذه المسابقات من شانها تعزيز التعاون بين بلاده والجمهورية الاسلامية الايرانية وقال: ان هذه المسابقات ستنمي العلاقات بين البلدين الصديقين والجارين.

بدوره ثمّن قائد المجموعة البحرية الكازاخية دانیار خایرشوف استضافة القوة البحرية الايرانية لهذه المسابقات، معربا عن امله بان تقام مسابقات "كاس البحر" في اعلى مستوى ممكن.

يذكر ان الدورة السادسة من مسابقات "كاس البحر" تستمر لفترة اسبوعين في ميناء انزلي بمحافظة كيلان شمال ايران.

وتعد مسابقات "كاس البحر" التي تنظمها القوة البحرية الايرانية ضمن دورة الالعاب العسكرية "ارمي 2021" التي تنظم روسيا غالبية مسابقاتها فيما تنظم عدد من الدول الاخرى من ضمنها الجمهورية الاسلامية الايرانية بقية المسابقات.

روابط ذات صلة

وصول بارجتين من كازاخستان الى ميناء انزلي للمشاركة في سباقات 'كأس البحر'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مجلس الأمن: لابد من وقف تدفق المرتزقة ومنع وصول الأسلحة إلى ليبيا

محذرًا من التصعيد العسكري .. المسماري: القوات الأجنبية تهدد “الحوار السياسي”

بوتين: العقوبات الغربية على سورية غير قانونية وتزيد من تعقيد الأوضاع فيها

بريطانيا تفرض عقوبات على 7 روس في قضية نافالني وميركل تدعو إلى إفراجه

إدارة بايدن يرشح نيكولاس بيرنز سفيراً لواشنطن لدى الصين

الكشف عن محاولة لاغتيال قائد جيش الإحتلال في الضفة الغربية