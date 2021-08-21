قائد اسطول الشمال الايراني يستقبل قادة الفرق المشاركة في مسابقات "كأس البحر"

العالم - ايران

وفي تصريح ادلى به قائد اسطول الشمال والمنطقة الرابعة (الامام الرضا "ع") للقوة البحرية الايرانية في ميناء انزلي اشار الى ان الظروف الآمنة متوفرة لتنظيم مسابقات "كاس البحر" وقال: ان تنظيم المسابقات والعلاقات البحرية بحاجة الى ظروف آمنة على صعيد البحر حيث قامت القوة البحرية للجيش الايراني بتوفير مثل هذه الظروف.

واضاف: بما ان هذه المسابقات تقام في قسمي الساحل والبحر فان لقطعاتنا البحرية الاستعداد اللازم للمشاركة في هذه المسابقات حيث اجرينا خلال الاشهر الماضية تمارين جيدة نامل بان تثمر عن نتائج مرموقة.

واوضح الادميرال طاهري بان اقامة هذه المسابقات من شانها توفير الظروف اللازمة للمزيد من التعاطي بين الدول المطلة على بحر قزوين.

كما تحدث قائد المجموعة البحرية الروسية الادميرال سيرغي بتروفيتش واعتبر مستوى هذه المسابقات بانه يضاهي المسابقات الاولمبية، معربا عن ثقته بانها ستقام بافضل صورة ممكنة كما في الدورات السابقة.

من جانبه اكد قائد المجموعة البحرية الاذربيجانية العقيد بحري حبیب خلیل اف بان هذه المسابقات من شانها تعزيز التعاون بين بلاده والجمهورية الاسلامية الايرانية وقال: ان هذه المسابقات ستنمي العلاقات بين البلدين الصديقين والجارين.

بدوره ثمّن قائد المجموعة البحرية الكازاخية دانیار خایرشوف استضافة القوة البحرية الايرانية لهذه المسابقات، معربا عن امله بان تقام مسابقات "كاس البحر" في اعلى مستوى ممكن.

يذكر ان الدورة السادسة من مسابقات "كاس البحر" تستمر لفترة اسبوعين في ميناء انزلي بمحافظة كيلان شمال ايران.

وتعد مسابقات "كاس البحر" التي تنظمها القوة البحرية الايرانية ضمن دورة الالعاب العسكرية "ارمي 2021" التي تنظم روسيا غالبية مسابقاتها فيما تنظم عدد من الدول الاخرى من ضمنها الجمهورية الاسلامية الايرانية بقية المسابقات.