نيبينزيا يدعو الى التوقف عن المغالطات بشأن الجماعات الارهابية

العالم - سوريا

ونقلت وكالة تاس عن نيبينزيا قوله خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أن الجيش السوري والقوات الروسية تمكنا بشكل كبير من الحد من قدرات الإرهابيين في سورية إلا أن محاولات البعض تقديم بعض هذه التنظيمات على أنها جزء من “المعارضة” تعقد الحرب على الإرهاب وتعرقل الجهود الرامية إلى القضاء على ما تبقى من تنظيمات إرهابية.

وأضاف نيبينزيا: “بفضل الجهود المتواصلة والدؤوبة للجيشين السوري والروسي تم وبشكل كبير أضعاف قدرات التنظيمات الإرهابية على الأراضي السورية ولا سيما تنظيم “داعش”، إلا أن بعض الخلايا الإرهابية تواصل اعتداءاتها ولا تزال تشكل تهديداً جدياً”.

وأوضح نيبينزيا أن ما يسمى “هيئة تحرير الشام” وهي في الأساس تنظيم جبهة النصرة الإرهابي أكبر هذه المجموعات مشيراً إلى أنه وفق التقديرات فإن هذه المجموعة تضم الآلاف من الإرهابيين.

وتابع مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن ما يسمى “حراس الدين” أحد أذرع تنظيم القاعدة الإرهابي في سورية يشكل تهديداً وخطراً في المنطقة حيث تشير تقييمات مختلفة إلى أن نحو نصف أفراده وعددهم بالآلاف من الأجانب.