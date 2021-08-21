السبت ٢١ أغسطس ٢٠٢١
٠٥:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

إنقاذ أسرة من الموت المحقق تحت أنقاض البناء السكني في مصر

إنقاذ أسرة من الموت المحقق تحت أنقاض البناء السكني في مصر
السبت ٢١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

قادت العناية الإلهية الصدفة لإنقاذ أسرة مكونة من 3 أفراد، من الموت المحقق تحت أنقاض البناء السكني الذي انهار في منطقة شارع السجن بمدينة دمنهور المصرية.

العالم-مصر

وفي التفاصيل، خرج أبو محمد، أحد الناجين من عمارة الموت، لأداء صلاة العشاء بمسجد الطودي الموجود بالمنطقة، وأثناء ذلك انهار العقار عن آخره، على رؤوس ساكنيه، وقبل انهيار العقار، ذهبت زوجة أبو محمد لأخذ حقنة لدى ابنتها، في الوقت الذي تأخر ابنهم في عمله بمحافظة الإسكندرية، لينجوا الجميع في صدفة لا نشاهدها سوى في الأفلام والمسلسلات.

وقال إبراهيم عبد الحكيم، أحد جيران العقار المنهار، "على غير العادة تركت أسرة أبو محمد، شقتهم في وقت واحد، فكان خروج الزوجة لأخذ حقنة، وخروج الزوج لصلاة العشاء، وتأخر الابن في العمل، سببا في نجاتهم من الموت".

وكانت غرفة الأزمات بمحافظة البحيرة، قد تلقت إخطارا بانهيار منزل في شارع السجن القديم، بمدينة دمنهور ليل الخميس وانتقلت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية، وفرضت كردونا حول المنزل المنهار، وسط أعمال رفع الأنقاض.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال جثث خمسة ضحايا وتواصل فرق الإنقاذ عملية البحث عن ضحايا آخرين.

روابط ذات صلة

مصر.. محكمة تصدر قرارا بحق نائب سابق وآخرين بقضية نشر أخبار كاذبة

الصحة المصرية:سندخل الموجة الرابعة من كورونا قريبا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مفوضيةُ الأسرى في حركة فتح: الأسرى القدامى في سجون الاحتلال يعيشون حالةً سيئة

علماء بالصين يطورون تعديلا جينيا جديدا لعلاج مرض ألزهايمر

إنقاذ أسرة من الموت المحقق تحت أنقاض البناء السكني في مصر

نيبينزيا يدعو الى التوقف عن المغالطات بشأن الجماعات الارهابية

دراسة حديثة: تخثر الدم قد يكون من أسباب متلازمة كورونا الطويلة

تونس.. رئيس "مكافحة الفساد" السابق قيد الإقامة الجبرية