قاليباف: ثمة ايام حساسة امام البرلمان والحكومة

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وقال قاليباف في كلمته خلال انعقاد اجتماع مجلس الشورى الاسلامي اليوم السبت للبت في برامج واهلية الوزراء المرشحين للتشكيلة الوزارية القادمة: انه تم عقد اكثر من 270 اجتماعا في اللجان التخصصية بمجلس الشورى الاسلامي بصورة مكثفة حيث اطلع النواب بصورة جيدة ومباشرة على برامج الوزراء المرشحين من خلال حضورهم في هذه الاجتماعات ومناقشة خططهم وبرامجهم، وهو اجراء حصل للمرة الاولى وسيكون الامر هكذا في المستقبل ايضا.

واضاف: ان هذه الاجتماعات ساعدت على الوصول الى نتيجة نهائية من خلال التعرف بصورة مباشرة على وجهات النظر وبرامج الوزراء المرشحين وتبادل الراي معهم من قبل النواب خلال الاجتماعات التخصصية التي عقدت لهذا الغرض.