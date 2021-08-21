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قائد القوة البحرية الايرانية يستقبل نظيره الباكستاني

قائد القوة البحرية الايرانية يستقبل نظيره الباكستاني
السبت ٢١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٤٦ بتوقيت غرينتش

استقبل قائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الادميرال شهرام ايراني اليوم السبت نظيره الباكستاني الادميرال محمد امجد خان نیازي.

العالم - ايران

وجرت مراسم الاستقبال لقادء القوة البحرية الباكستانية الادميرال محمد امجد خان نيازي والوفد العسكري المرافق له من قبل نظيره الايراني الادميرال شهرام ايراني في المتحف الوطني للثورة الاسلامية والدفاع المقدس.

وتم خلال اللقاء بين الجانبين البحث حول سبل تطوير العلاقات العسكرية وتعميقها في المجال البحري وصون الامن في المنطقة والاستفادة من الخبرات العسكرية في تنفيذ المهمات والحفاظ على المصالح الوطنية للطرفين على الصعيد البحري.

وعلى هامش اللقاء زار قائد البحرية الباكستانية نصب الشهداء المجهولين وادى التحية للمكانة الشامحة لشهداء الحرب المفروضة من قبل النظام العراقي البائد ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية (1980-1988) ومن ثم تفقد مختلف اقسام المتحف الوطني للثورة الاسلامية والدفاع المقدس.

وسيقوم قائد القوة البحرية الباكستانية غدا الاحد بزيارة تفقدية لاسطول شمال البلاد.

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