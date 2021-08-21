نقيب الاطباء في لبنان يحذّر من أمر خطير جداُ

العالم- لبنان

وأكّد أبو شرف، في حديث تلفزيوني "، أن "النقابة أطلقت الصرخة مراراً وتكراراً، وطلبت الدعم من المعنيين "لنتمكن من انقاذ صحة المواطن، من دون جدوى".

ودعا أبو شرف الى تأمين المحروقات للمستشفيات والاطباء والممرضات والممرضين ليتمكنوا من مزاولة عملهم، محذراً من ان استمرار هذا الوضع هو امر خطير جدا، وقال: اذا استمر الوضع على حاله سنضطر الى التوقف عن العمل او الهجرة إذ أوضح أن عدداً من المحطات ساهم في تأمين مادة البنزين لبعض الاطباء، شدد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وقرارات على مستوى المجلس الاعلى للدفاع.

وقال: "انها ازمة سياسة وازمة فساد، وإن لم تُحل بالسياسة فلا شك انه ليس لدينا أي حل". وتحدّث أبو شرف عن أزمة نقص لقاحات الاطفال، واصفاً إياها بـ"الكارثة الكبيرة وسنرى سلبياتها بعد سنوات".