الصناعات الدفاعية الايرانية مؤثرة في المعادلات الاقليمية والدولية

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وجاء في بيان اصدره الادميرال سياري لمناسبة "يوم الصناعة الدفاعية" في البلاد والذي يصادف غدا الاحد: لاشك ان تقدم الصناعة والقدرة الدفاعية للبلاد بقطعها لاي نوع من التبعية وتحقيقها الاستقلال الكامل رهن بالجهود والجهاد الدؤوب والمستمر للشباب المتخصصين والملتزمين الذين تمكنوا من خلال الاقتداء بثقافة الاسلام السامية وتعاليم مدرسة عاشوراء والاعتماد على مبدا "نحن قادرون" والثقة بالنفس، توفير ارضية الاكتفاء الذاتي للبلاد للوصول الى القمم الرفيعة للمعرفة والتقدم والتكنولوجيا والمنظومات الدفاعية الحديثة وفي مستوى التصدي للتهديدات الموجهة للثورة الاسلامية والجمهورية الاسلامية وتمكنت من ان تصبح قدرة رادعة بمستوى الدولة والنقطة المتوخاة والمؤثرة في الموازنات العسكرية والسياسية على الصعيدين الاقليمي والدولي.

وعزى الادميرال سياري لمناسبة ايام العزاء ذكرى استشهاد ابي عبدالله الحسين (ع) واصحابه الاوفياء وحيا ذكرى شهداء الصناعة الدفاعية للبلاد، داعيا الباري تعالى بالمزيد من التوفيق والنجاح للمسؤولين والعاملين في هذا المجال بزعامة قائد الثورة الاسلامية القائد العام للقوات المسلحة سماحة الامام الخامنئي (مد ظله العالي).