الكاظمي يدعو اليابان للحضور بصفة مراقب في مؤتمر بغداد

العالم - العراق

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن الأخير "استقبل وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي والوفد المرافق له، وبحث الجانبان سبل توثيق التعاون الثنائي، وتكثيف التبادل الاقتصادي، والتنسيق المشترك بين البلدين".



وأكد الكاظمي، على "أهمية التجربة اليابانية من منظور عراقي، والسعي الحثيث للاستفادة منها، مشدداً على أن الساحة العراقية باتت مفتوحة أمام الاستثمارات اليابانية في مختلف المجالات، لاسيما مجالات الطاقة والنفط، والكهرباء، والطاقات البديلة والمتجددة".



وأعرب رئيس مجلس الوزراء، عن "تقديره للدور الذي تضطلع به اليابان إزاء القضايا الإقليمية، وأثنى على المشاريع التي تموّلها اليابان، في المناطق التي تحررت من عصابات داعش الإرهابية عبر طريق ترسيخ الأمن، والتنمية المستدامة فيها".



وجدّد الكاظمي، للوفد الزائر التأكيد على "دعوة اليابان للحضور بصفة مراقب، في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، الذي سيستضيفه العراق أواخر الشهر الحالي".



من جانبه، أشاد وزير الخارجية الياباني، بالمبادرات العراقية التي تلقى صدى إيجابياً على المستوى الإقليمي والدولي، وعدّها ركيزة من ركائز ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، وجهود التهدئة فيها.



وأعرب عن دعم اليابان للبرنامج الحكومي للإصلاح الاقتصادي المتمثل ببرامج الورقة البيضاء، وجدّد استعداد اليابان لدعم تطبيق الورقة البيضاء، عبر مجموعة التواصل الاقتصادي التي تشكلت في أواخر عام 2020.



وأكد الوفد الياباني، أن اليابان ماضية في تقديم المساعدات وبرامج التعاون مع العراق في مجال مكافحة الإرهاب، ومكافحة التطرف، ومواجهة جائحة كورونا.