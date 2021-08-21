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الشؤون الاجتماعية بالحسكة تقدم مساعدات للعائلات المهجرة نتيجة القصف التركي

الشؤون الاجتماعية بالحسكة تقدم مساعدات للعائلات المهجرة نتيجة القصف التركي
السبت ٢١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٠٨ بتوقيت غرينتش

بدأت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل السورية في محافظة الحسكة تقديم مستلزمات إقامة وسلات غذائية بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري للمهجرين من ريف المحافظة الشمالي الغربي نتيجة استهداف القوات التركية قراهم وبلداتهم الآمنة.

العالم - سوريا

وذكر مدير الشؤون إبراهيم خلف في تصريح لسانا أنه بالتعاون مع عدد من الجمعيات أجرت المديرية مسحاً لعدد الأسر المهجرة من ناحية أبو راسين وزركان الذين وصلوا إلى مدينة الحسكة خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث توزعوا على مراكز الإقامة المؤقتة في حي مشيرفة بواقع 101 عائلة وحي العزيزية 50 عائلة إضافة إلى عدد من الأسر في مدرسة ظهر العرب على طريق مدينة الدرباسية.

ولفت خلف إلى أنه تم إرسال فرق مسح اجتماعي وفرق صحية إلى المراكز والبدء بتقديم مبادرات عاجلة كمساعدات للنظافة والفرش والمياه كما يقوم فرع الهلال الأحمر العربي السوري بتقديم السلات الغذائية لها.

وتواصل القوات التركية والجماعات المسلحة المتعاونة معها والمدعومة منها الاعتداء على المناطق الآمنة في أرياف الحسكة وحلب والرقة ما يؤدي إلى ارتقاء شهداء وتهجير المدنيين حيث استشهدت امرأة وطفلة وأصيب عدد من المدنيين بجروح الثلاثاء الماضي جراء تصعيد اعتداءاتهم بعشرات قذائف المدفعية والصاروخية على بلدة أبو راسين والقرى المحيطة بريف الحسكة الشمالي الغربي.

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الشؤون الاجتماعية بالحسكة تقدم مساعدات للعائلات المهجرة نتيجة القصف التركي

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