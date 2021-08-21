باكستان تدعو البحرية الايرانية للمشاركة في مناورات بحر عمان

جاء ذلك خلال لقاء الادميرال امجد خان نيازي الذي يزور البلاد على راس وفد عسكري، اليوم السبت في طهران مع نظيره الايراني الادميرال شهرام ايراني.

واشار قائد القوة البحرية الباكستانية الى المشتركات الكثيرة والعميقة بين البلدين والشعبين وقال: ان قلوبنا تنبض لايران ومن الطبيعي اننا نفرح لفرحها ونحزن لحزنها.

ووجّه الادميرال امجد خان نيازي الشكر والتقدير لحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية لدعمها الدائم لشعب كشمير وقال: ان هذا الدعم له مغزى كبير لدى الشعب الكشميري.

واشار الى العلاقات البحرية طويلة الامد والعريقة والتمارين المشتركة بين الجانبين وكذلك الزيارات التي تقوم بها القطع البحرية كل للطرف الاخر، لافتا الى انه كان مساعد قائد السفينة الحربية التي قامت بزيارة الى بندرعباس جنوب ايران عام 2001 .

ونوه الى المناورات البحرية في بحر عمان والتي تجري كل عامين مرة واحدة كحدث مهم في المنطقة وقال: اننا نوجه الدعوة للقوة البحرية للجمهورية الاسلامية الايرانية للمشاركة في هذه المناورات.

ولفت الى ان هذه المناورات تجري تحت شعار "معا من اجل السلام"، واعرب عن امله بان يرى ضباط القوة البحرية الايرانية في هذه المناورات وقال: علينا جميعا ان نقف الى جانب بعضنا بعضا في سياق مكافحة الارهاب والتهريب والاعمال الشريرة وان لا نسمح بزعزعة الامن في المنطقة.