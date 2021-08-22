بينيت يكشف موعد زيارته مصر واجتماعه مع السيسي

العالم - الإحتلال

يأتي ذلك تلبية لدعوة السيسي التي وجهها إلى بينيت لزيارة القاهرة، والتي حملها رئيس المخابرات المصرية عباس كامل خلال زيارته الأخيرة إلى "إسرائيل.

وقال أوفير غندلمان المتحدث باسم رئيس الحكومة، في بيان "رئيس الوزراء بينيت سيلتقي هذا الأسبوع الرئيس الأمريكي (جو) بايدن في واشنطن وسيبحث معه الأوضاع في غزة وسوريا ولبنان وتعزيز العلاقات بين البلدين ولكن الملف الرئيس سيكون التصرفات الإيرانية والخطط لصدها".

وأضاف "بعد عودته إلى البلاد سيستقبل المستشارة الألمانية (أنغيلا ميركل) ثم سيزور مصر وسيلتقي الرئيس (عبد الفتاح) السيسي".