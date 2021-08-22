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بينيت يكشف موعد زيارته مصر واجتماعه مع السيسي

بينيت يكشف موعد زيارته مصر واجتماعه مع السيسي
الأحد ٢٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

يعتزم رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت زيارة مصر ولقاء رئيسها عبد الفتاح السيسي، عقب زيارة بينيت إلى واشنطن المزمع إجراؤها الأسبوع الجاري.

العالم - الإحتلال

يأتي ذلك تلبية لدعوة السيسي التي وجهها إلى بينيت لزيارة القاهرة، والتي حملها رئيس المخابرات المصرية عباس كامل خلال زيارته الأخيرة إلى "إسرائيل.

وقال أوفير غندلمان المتحدث باسم رئيس الحكومة، في بيان "رئيس الوزراء بينيت سيلتقي هذا الأسبوع الرئيس الأمريكي (جو) بايدن في واشنطن وسيبحث معه الأوضاع في غزة وسوريا ولبنان وتعزيز العلاقات بين البلدين ولكن الملف الرئيس سيكون التصرفات الإيرانية والخطط لصدها".

وأضاف "بعد عودته إلى البلاد سيستقبل المستشارة الألمانية (أنغيلا ميركل) ثم سيزور مصر وسيلتقي الرئيس (عبد الفتاح) السيسي".

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