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شركة 'Vivo' تطلق هاتفا منافسا لهواتف هواوي

شركة 'Vivo' تطلق هاتفا منافسا لهواتف هواوي
الأحد ٢٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت شركة Vivo رسميا عن مواصفات هاتفها الجديد الذي وصفه الكثيرون بأنه سيكون أقوى منافس لهواتف هواوي الفئة الممتازة هذه السنة.

العالم - علوم وتكنولوجيا

ويأتي هاتف iQOO 8 Pro الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار أبعاده (165/75/9.2) ملم، وزنه 205 غ، ومجهز بشاشة LTPO AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (3200/1440) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 518 شمعة/م تقريبا.

ويمكن لهذا الهاتف العمل مع شبكات 5G والتعامل مع البيانات بسرعة كبيرة بفضل معالج Qualcomm Snapdragon 888+ 5G الحديث، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 و512 غيغابايت.

كما جهز بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بقدرات تصوير ممتازة، دقتها (50+48+16) ميغابيكسل، وبكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات HDR.

وجهز الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وشريحة NFC، ومستقبل لإشارات الراديو، ومنفذ USB Type-C، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع شواحن سلكية فائقة السرعة باستطاعة 120 واطا وشواحن لاسلكية سريعة باستطاعة 50 واطا.

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