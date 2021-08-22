الشرطة الفلسطينية تمنع وقفة تطالب بمحاسبة قتلة بنات

العالم - فلسطين

وأغلقت الشرطة ميدان "المنارة" وسط مدينة رام الله، وأوقفت عددا (لم يحددوه) من الناشطين فور وصلوهم إلى المكان للمشاركة في الوقفة.

وكانت قوى وطنية وحراكات شعبية دعت إلى المشاركة في وقفة بميدان "المنارة"، السبت، للمطالبة بمحاسبة قتلة بنات.

وقالت مجموعة "محامون من أجل العدالة" (غير حكومية)، في بيان مقتضب عبر صفحتها على فيسبوك، إن عدد النشطاء الذين جرى توقيفهم "تجاوز 15"، لافتة إلى أن بينهم الأسير المحرر ماهر الأخرس.

وأشارت المجموعة إلى أنه جرى "نقل الأخرس لقسم الطوارئ في مجمع فلسطين الطبي برام الله (حكومي) بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح من قبل عناصر الأمن".

ولم يصدر تعليق من السلطة الفلسطينية حول هذه التوقيفات واتهامات مجموعة "محامون من أجل العدالة" للشرطة "بالاعتداء بالضرب" على الأخرس.

وفي 24 يونيو/ حزيران الماضي، توفي "بنات" (44 عاما)، بعد ساعات من القبض عليه من طرف قوة أمنية فلسطينية في مدينة الخليل جنوبي الضفة، فيما اتهمت عائلته تلك القوة بـ"اغتياله".

وعقب الحادثة مباشرة، شكلت الحكومة لجنة تحقيق رسمية في وفاته، وتم إحالة تقرير اللجنة للقضاء العسكري، وجرى اعتقال 14 عنصر أمن فلسطيني.

وأواخر يونيو الماضي، أعلن رئيس لجنة التحقيق وزير العدل محمد شلالدة، أن بنات "تعرض لعنف جسدي، ووفاته غير طبيعية".‎

و"بنات" ذو خلفية يسارية ولم يُعرف بانتماء حزبي، وحظي بشهرة واسعة في الشارع الفلسطيني لجرأته وانتقاده الحاد للسلطة الفلسطينية.