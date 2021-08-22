الولايات المتحدة... مقتل 10 أشخاص في فيضانات بولاية تينيسي 

العالم - حوادث

وقال كريس ديفيس، قائد شرطة مقاطعة همفري لشبكة CNN الأمريكية إن 10 أشخاص على الأقل، بينهم طفلان، لقوا حتفهم خلال فيضانات شديدة في ولاية تينيسي.

وأضاف ديفيس، أنه ما يزال 31 شخصًا في عداد المفقودين.

ووفقًا لوكالة إدارة الطوارئ في تينيسي تم انتشال الجثث بعد فيضانات مفاجئة كارثية بالقرب من مدينة ويفرلي كما أغلقت الفيضانات الطريق السريع الرئيسي بالمدينة.

يشار إلى أنه تم إعلان حالة طوارئ فيضان مفاجئ لأجزاء من غرب وسط ولاية تينيسي بعد استمرار هطول الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية على نفس المواقع.