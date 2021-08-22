أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الأحد 22 اغسطس 2021

ابرار..

- رئيس الجمهورية في دفاعه عن تركيبة حكومته المقترحة مقابل المجلس ..أريد العمل على تنفيذ وعودي

خراسان..

- تركيبة الحكومة الجديدة المقترحة في ميزان النواب ..بدء مجلس الشورى مناقشات منح الثقة

جام جم ..

- مسؤولون المان يعترفون بفشل القوى الغربية الذريع في أفغانستان

جوان ..

- التركة الامريكية السوداء لأفغانستان .. مآس وأحزان ودمار وهلع من المستقبل

اطلاعات ..

- روسيا تتحدث عن قرب إستئناف مباحثات فيينا الخاصة بإحياء الإتفاق النووي

ايران ..

- بوتين .. نأمل أن تستأنف مباحثات فيينا بعد تشكيل حكومة جديدة في إيران

قدس..

- المتحدث بإسم البنتاغون في إعتراف آخر بالفشل .. تنظيم القاعدة ما زال ينشط في أفغانستان

كيهان ..

- حركة أنصار الله تحذر .. سنستهدف القوات البريطانية في شرق اليمن كونها قوات إحتلال

رويش ملت ..

- رئيس الأركان يتحدث عن تعزيز القدرات الهجومية للقوات المسلحة مقابل بؤر التهديد المختلفة

جمهوري اسلامي ..

- هجوم إرهابي يستهدف المشاركين في مراسم العزاء الحسيني بباكستان يوقع عشرات الضحايا

آرمان ملي ..

-بكين... التدخلات العسكرية الأمريكية ببحر الصين الجنوبي وفي شؤون البلدان الأخرى مصيره الفشل

ابتكار ..

- حزب الله لبنان ينفي خبر إستشهاد عدد من مقاتليه في الغارة الصهيونية الأخيرة على سوريا

أهم مقالات الصحف الايرانية لصباح اليوم الأحد

جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها الذی يحمل عنوان ( طالبان وضرورة مشاركة جميع الأفغان ) وبعد استعراض طويل لتطورات الساحة الافغانية وعودة طالبان للسلطة ... تصريحات قادة حركة طالبان تحاول طمأنة الرأي العام الداخلي والمنطقة والعالم من ان طالبان قد تغيرت ولا داعي للمخاوف والقلق, ومثل هذه التصريحات مؤشر ايجابي بحد ذاته لكنها لا تضمن ايجاد نظاما مستقرا قادرا على حل المشاكل المتراكمة الهائلة لهذا البلد، ( إن حركة طالبان قد ترى أن الخيار الوحيد المطروح أمامها للعمل على حل مشاكل البلاد هو قبول فكرة المشاركة السياسية ) وايجاد ارضية لمشاركة جميع جميع القوى السياسية في نظام حكم مستقر وقوي ينهي الحروب والنزاعات الداخلية ويسحب البساط من تحت اقدام اية مخططات اجنبية تستهدف التلاعب بمقدرات هذا البلد.ان لغة العقل والمنطق تحتم على حركة طالبان التعايش والتفاهم مع جميع المكونات العرقية والدينية في نسيج الشعب الافغاني وتعزيز جسور العلاقات مع بلدان الجوار.

ابتكار ..

صحيفة ابتكار سلطت الضوء على ارسال الكيان الصهيوني رسائل للبيت الابيض تؤكد ( ضرورة بقاء ولي عهد السعودية ) وتقول الصحيفة في تقريرها هذا .. موقع سعودي ليلكس نقل عن مؤسسة الابحاث الامنية في تل ابيب قولها .. ( "اسرائيل " أرسلت العديد من الرسائل لإدارة بايدن تؤكد أن بقاء محمد بن سلمان في السلطة ضرورة بالغة الأهمية لتل أبيب ) وحسب سعودي ليكس ايضا , هذه الرسائل حثت ادارة بايدن على انهاء ضغوطها على السعودية في قضايا قتل خاشقجي وحرب اليمن وحقوق الانسان , لضمان استقرارها في مواجهة التحديات, والرسائل ثمنت دور السعودية ومحمد بن سلمان بالذات في دعم مسار التطبيع.

اطلاعات ...

في الشان الافغاني كتبت صحيفة اطلاعات في مقالها (مأساة أفغانستان ) وبعد استعراض بتفاصيل واسعة لتطورات الوضع بافغانستان وخلفيات وتبعات الحروب التي شهدها هذا البلد.. ( إن أفغانستان تواجه اليوم واحدا من إحتمالين الأول خوض تجربة تشكيل حكومة إئتلافية وقبول حركة طالبان فكرة المشاركة السياسية) والى حد الان لم تظهر اية مؤشرات ايجابية لصالح هذا الاحتمال بل على العكس فمواقف وتصريحات قادة طالبان وعلى الرغم من مسحتها الايجابية المهادنة لا تشير لامن قريب ولا من بعيد لموضوع المشاركة السياسية , وهنا قد يطرح الاحتمال الثاني نفسه بشكل ظهور جماعات مسلحة ناقمة مختلفة هنا وهناك الامر الذي سيحول دون اعادة الامن والاستقرار للتركيز على انهاء مآسي هذا البلد.

قدس ..

صحيفة قدس كتبت في مقالها (أفغانستان على مسار متسارع ).. الرئيس الافغاني اشرف غني هرب فجأة من كابول ودخلت حركة طالبان العاصمة الافغانية بسرعة قياسية , واستطاعت كما يبدو فرض سيطرتها على البلاد تقريبا، (إن المشهد الأفغاني بات يميل للهدوء النسبي في ظاهر الأمر بإستثناء الفوضى بمطار كابول وحركات النزوح السكاني) وهناك اجواء ترقب انتظارا لتشكيل حكومة جديدة , ولكن لا يمكن التعويل على هذا الهدوء النسبي , فقد يستبق عاصفة ما خاصة مع توارد انباء عن تشكل جيوب مقاومة احدها وربما اهمها في منطقة وادي بنجشير / كما انه من الصعب التكهن بمواقف ونوايا طالبان رغم تصريحاتها التي تتسم بنوع من المرونة , ومن الصعب التكهن حقا في مدى استعداها لقبول المشاركة السياسية او للتعايش والتعاون مع باقي مكونات الشعب الافغاني , وبطبيعة الحال سينجلي جزءا كبيرا من الضباب وستتضح العديد من الاجابات مع تشكيل حركة طالبان لحكومة جديدة , وعندها ستتضح الخطوط الرئيسية لسياساتها.

جام جم ..

نشرت صحيفة جام جم تقريرا يتحدث عن ( متاعب بريطانيا بعد الهرب الأمريكي من أفغانستان ) كتبت فيه.. ( إعتبر مجلس العموم البريطاني بإجتماعه الطارئ حول أفغانستان , إنسحاب القوات الأمريكية وحلف الناتو من أفغانستان فشلا ذريعا) ووصف الفوضى الناجمة عن الانسحاب الامريكي الذي يشبه الهزيمة بالفضيحة السياسية والعسكرية والاخلاقية ايضا، مجلس العموم البريطاني انتقد في نفس الوقت التبعية البريطانية العمياء لامريكا وانقيادها لمغامرات وحروب واشنطن . من جانبها القت تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية السابقة باللائمة على بوريس جونسون في وضع بريطانيا في مثل هذا المأزق المخزي بلهاثه وراء سياسات البيت الابيض على حد تعبيرها.

ابرار ..

سلطت صحيفة ابرار الضوء في تقرير لها على ( مطالبات بإلغاء عضوية الكيان الصهيوني بالإتحاد الأفريقي ) وحسب التقرير .. ( دعت أكثر من مئتي شخصية أفريقية مرموقة الإتحاد الأفريقي إلى إلغاء عضوية الكيان الصهيوني كمراقب ) وقالت رسالة مشتركة تحمل تواقيع هذه الشخصيات موجهة لمفوضية الاتحاد الافريقي, ان قرار قبول عضوية الكيان الصهيوني كمراقب في الاتحاد الافريقي غير قانوني لانه لم يستمزج آراء جميع البلدان الاعضاء ولكونه قرارا يتجاهل ميثاق الاتحاد الافريقى الذي يرفض العنصرية والعدوان كما يتجاهل واقع ارتكاب هذا الكيان لجرائم بحق الانسانية في تعامله مع الشعب الفلسطيني ولواقع كونه كيانا عنصريا غاشما بامتياز .