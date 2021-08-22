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جونسون يبحث مع 'غوتيريش' الأوضاع في أفغانستان

جونسون يبحث مع 'غوتيريش' الأوضاع في أفغانستان
الأحد ٢٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٣٦ بتوقيت غرينتش

بحث رئيس الوزراء البريطاني جونسون هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش الوضع في أفغانستان.

العالم - اوروبا

وأطلع جونسون، غوتيريش على التحديات التي يواجهها العاملون في المجال الإنساني بأفغانستان.

واتفقا جونسون وغوتيريش، على مواصلة العمل المشترك بشأن الوضع الإنساني في أفغانستان.

هذا وبسطت حركة طالبان سيطرتها على معظم أراضي أفغانستان؛ إثر سقوط المدن تباعا بيدها خلال أيام والسيطرة على جميع المعابر الحدودية، ومن ثم دخولها قصر الرئاسة والعديد من المواقع الحكومية في العاصمة كابول الأحد الماضي.

ومع دخول حركة طالبان إلى كابول، سابقت البلدان الغربية الزمن لإجلاء دبلوماسييها والمتعاونين معها في هذا البلد في أسرع وقت، وشهد مطار كابول، الاثنين الماضي، فوضى عارمة، إذ امتلأ المطار بمئات المواطنين حاولوا الفرار من البلاد بعد سيطرة طالبان.

وقال محمد نعيم المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة "طالبان" الأفغانية، أمس السبت، إن الحركة تريد إقامة نظام مركزي يحترم حكم القانون ويمكن كل مواطن من خدمة بلده، وذلك على خلفية تولي الحركة مقاليد الأمور في أفغانستان.

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