'طالبان باكستان' تدعو إلى العمل من أجل إقامة الشريعة على غرار أفغانستان

العالم - باكستان

ويأتي هذا في وقت أقدمت فيه السلطات الباكستانية على إنزال راية "طالبان" عن جامعة حفصة، المدرسة الدينة المشهورة في قلب العاصمة الباكستانية.

وقال نائب زعيم "طالبان باكستان" المولوي فقير محمد، الذي كان معتقلاً في كابول وأفرج عنه يوم الأحد بعد سيطرة "طالبان" على العاصمة الأفغانية، إنّ "أفغانستان وباكستان جارتان ومتلزمتان، بالتالي كانت جهودنا تركز على إقامة الخلافة الإسلامية في باكستان؛ لأن النظام الحالي هناك نظام غير إسلامي، وهو نظام ورثه الباكستانيون عن الإنكليز، لذلك لا بد من السعي الحثيث لإقامة الشريعة في باكستان".

وأضاف فقير محمد في كلمة له أمام اجتماع للمسلحين في مكان مجهول، إنّ "انتصار "طالبان" في أفغانستان لا بد وأن يكون بداية انطلاقة جديدة لجميع القوى الإسلامية في المنطقة، وتحديداً حركة طالبان باكستان".

كذلك دعا فقير محمد، الذي كان في سجون الحكومة الأفغانية منذ فبراير/شباط 2013، جميع الفصائل والأحزاب المسلحة في باكستان إلى الانضمام إلى "طالبان باكستان"، مشيداً بما قام به زعيم الحركة المفتي نور ولي، الذي تمكن حسب قوله من لمّ شمل الحركة وجعلها حركة واحدة متناسقة.

وتحدث محمد عن "فشل مساعي" استخبارات المنطقة والاستخبارات الباكستانية لتمزيق حركة "طالبان باكستان"، مؤكداً أنّ "من غير المناسب أن نقاتل من أجل إقامة شرع الله في أفغانستان ونترك الأمور في باكستان كما هي، لذا واجب علينا أن نسعى من أجل إقامة شرع الله في باكستان أيضاً".

في الأثناء، أعلنت السلطات الباكستانية أنها أنزلت راية "طالبان" عن مبنى جامعة حفصة، وهي مدرسة دينية في قلب العاصمة الباكستانية إسلام أباد. وكانت قد أقامت احتفالات بمناسبة انتصار "طالبان" في أفغانستان وسيطرتها على كابول.