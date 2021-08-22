المعلوف ينتظر قرار فصله من الحزب لاشادته بمبادرة حزب الله وايران

العالم _ لبنان

وفي رده على سؤال حول الخطوة القادمة التي سيقدم عليها، قال، أنني أنتظر رد حزب القوات ولاسيما رئيسها على المعلومات التي سربت عن إجتماع خاص عقد بالساعات الماضية في ​"معراب"​ قال فيه رئيس الحزب ​سمير جعجع​ بأن التكتل خسر أحد أعضائه، وأنه بات محسوماً أن المعلوف لن يكون على لائحة القوات بالإنتخابات المقبلة.

واشار المعلوف الى أنه أعقب ذلك، تم اخراجه من مجموعات الواتساب التابعة للقوات، "أنا انتظر الرد على هذا الخبر وانا اعتبر نفسي تبلغت بقرار فصلي عبر نشر هذا الخبر، لان السكوت هو علامة الرضا".

ولفت الى انه حتى اللحظة لم يتصل أحد من القوات به أو ليبلغه عن مصيره في الحزب، وقال، قلت قناعتي الشخصية وحيث لا يجرؤ الآخرون تجرأت وقلت الحقيقة لأنني لا أقبل أن أرى شعبي يذل وأهلي يتعذبون على ​محطات الوقود​ وفي الصيدليات فهذا إذلال للناس! ولا كرامة بالنسبة لي تعلو فوق كرامة أهل بلدي، وليس هناك عدو آخر لللبنانيين سوى إسرائيل فلماذا نرفض ​النفط​ من ​إيران​ التي هي دولة شقيقة، ولاسيما اذا تأكد انه سيكون لجميع اللبنانيين.

وكان المعلوف قد رحب في حديثه لوسائل الاعلام بالمبادرة الإيرانية.