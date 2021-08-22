ميركل تزور 'كييف' لمناقشة الصراع الروسي الأوكراني

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وذلك بعد يومين من مناقشة الصراع بين روسيا وأوكرانيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.

ومن المتوقع أن تتناول ميركل خلال المحادثات عدم إحراز تقدم يذكر في تنفيذ بروتوكول مينسك، خطة السلام التي تم الاتفاق عليها في عام 2015 بوساطة فرنسية ألمانية.



وتقاتل القوات الأوكرانية الانفصاليين المدعومين من روسيا في منطقتي "دونيتسك" و"لوهانسك"، القريبتين من الحدود الروسية، منذ عام .2014 وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص منذ بداية الصراع.



كما أنه من المقرر أن يكون خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 شبه المكتمل، مشروع روسي ألماني مشترك ونقطة خلاف أخرى بين روسيا وأوكرانيا، على جدول المحادثات.



وتعمل ألمانيا على ضمان أن تستمر أوكرانيا في كونها محطة عبور الغاز الروسي إلى أوروبا وتحصيل رسوم مقابل ذلك. وحتى الآن، فإن عقد روسيا مع أوكرانيا ساري المفعول حتى عام 2024.