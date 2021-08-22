بالصور..مسلحو طالبان يشاهدون مباراة كرة قدم ويسلمون الكأس للفائز

العالم - افغانستان

وأوضحت صحيفة "ماركا" أن المباراة أقيمت يوم الجمعة بعد أربعة أيام من دخول "طالبان" إلى كابل وأن مئات المشجعين كانوا في الملعب الذي تم تجديده حديثاً.



وكانت المباراة بين فريقي أتاك إنريجي وهارت موني تشارجر، وفاز فريق أتاك بنتيجة 1 - صفر عبر إحراز ضربة جزاء.



وذكرت "ديلي ميل" أن طالبان تبذل قصارى جهدها لتصحيح صورتها منذ زحفها إلى العاصمة الأفغانية كابل في نهاية هذا الأسبوع بعد إنتهاء الإحتلال الأمريكي في أفغانستان.



كما أشارت الصحيفة البريطانية إلى وفاة لاعب منتخب الشباب الأفغاني زكي أنواري (19 عاماً)، في وقت سابق من هذا الأسبوع، عندما علق في طائرة إجلاء أميركية في محاولة يائسة للفرار من طالبان.