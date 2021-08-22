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بالصور..مسلحو طالبان يشاهدون مباراة كرة قدم ويسلمون الكأس للفائز

بالصور..مسلحو طالبان يشاهدون مباراة كرة قدم ويسلمون الكأس للفائز
الأحد ٢٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٠٠ بتوقيت غرينتش

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن مسلحين من حركة طالبان حضروا مباراة نهائي دوري كرة القدم في مدينة هرات بأفغانستان ثم قدموا كأس البطولة للفريق الفائز بالمباراة في إطار حملة علاقات عامة لتحسين صورتها.

العالم - افغانستان

وأوضحت صحيفة "ماركا" أن المباراة أقيمت يوم الجمعة بعد أربعة أيام من دخول "طالبان" إلى كابل وأن مئات المشجعين كانوا في الملعب الذي تم تجديده حديثاً.

وكانت المباراة بين فريقي أتاك إنريجي وهارت موني تشارجر، وفاز فريق أتاك بنتيجة 1 - صفر عبر إحراز ضربة جزاء.

وذكرت "ديلي ميل" أن طالبان تبذل قصارى جهدها لتصحيح صورتها منذ زحفها إلى العاصمة الأفغانية كابل في نهاية هذا الأسبوع بعد إنتهاء الإحتلال الأمريكي في أفغانستان.

كما أشارت الصحيفة البريطانية إلى وفاة لاعب منتخب الشباب الأفغاني زكي أنواري (19 عاماً)، في وقت سابق من هذا الأسبوع، عندما علق في طائرة إجلاء أميركية في محاولة يائسة للفرار من طالبان.

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بالصور..مسلحو طالبان يشاهدون مباراة كرة قدم ويسلمون الكأس للفائزبالصور..مسلحو طالبان يشاهدون مباراة كرة قدم ويسلمون الكأس للفائزبالصور..مسلحو طالبان يشاهدون مباراة كرة قدم ويسلمون الكأس للفائزبالصور..مسلحو طالبان يشاهدون مباراة كرة قدم ويسلمون الكأس للفائز

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