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صحة العراق تعلن انتهاء الموجة الوبائية الثالثة وتحذر من رابعة خلال شهر

صحة العراق تعلن انتهاء الموجة الوبائية الثالثة وتحذر من رابعة خلال شهر
الأحد ٢٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:١٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة العراقية،اليوم الأحد انتهاء الموجة الوبائية الثالثة لفيروس كورونا في البلاد.

العالم - العراق

وقال عضو فريق تعزيز الصحة في وزارة الصحة فراس محمد زكي في تصريح صحفي :"أشرنا انتهاء موجة الوباء الثالثة مع تراجع الإصابات في الأيام الماضية" مبينا ان "الانخفاض جاء بعد تزايد الاقبال على اللقاحات ولكن يجب عدم التراخي لمنع حدوث موجة رابعة".

وأشار الى ان "معدل الوفيات لازال مرتفعاً".

وأضاف زكي "ممكن حصول موجة وبائية رابعة خلال أقل من شهر من الآن وهذا ما نتوقعه".

وكانت وزارة الصحة سجلت أمس 3958 إصابة جديدة بكورونا في أدنى حصيلة منذ عدة أسابيع لكنها بالمقابل سجلت ارتفاعاً كبيرا بعدد الوفيات حيث بلغت 85 حالة.

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