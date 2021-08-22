المفوض الأممي لشؤون اللاجئين في السودان لتفقد لاجئي ولايتي كسلا والقضارف

العالم - السودان

وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا)، اليوم الأحد، أن برنامج الزيارة، التي تستغرق يومين، سيشمل زيارة ولايتي كسلا والقضارف لتفقد الأوضاع بمعسكرات اللاجئين على أرض الواقع.

تهدف الزيارة كذلك للوقوف على الترتيبات الجارية لعقد الاجتماع رفيع المستوى حول الحلول المستدامة للاجئين والنازحين والعائدين والمجتمعات المضيفة في السودان وجنوب السودان، والذي يأتي بمبادرة من منظمة الهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد) بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وذلك على هامش أعمال قمة رؤساء دول وحكومات الإيجاد المزمع انعقادها في نوفمبر المقبل.