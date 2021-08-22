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الأردن يرسل طائرة مساعدات طبية ثالثة إلى لبنان

الأردن يرسل طائرة مساعدات طبية ثالثة إلى لبنان
الأحد ٢٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

أرسل الأردن اليوم الأحد طائرة مساعدات طبية ثالثة إلى لبنان.

العالم - الأردن

وبحسب موقع “عمون” الأردني، فإن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، ترسل المساعدات الطبية إلي الشعب اللبناني بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية.
وتحمل الطائرة أدوية ومستلزمات طبية، لتوصيلها إلى الجهات المعنية في لبنان، بهدف مساندتها في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد العربي.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية حسين الشبلي إن الهيئة تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات الطبية في القطاعين العام والخاص لتوفير مواد ومستلزمات طبية لتوصيلها إلى لبنان.

وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت أن الهيئة بعثت إلى لبنان طائرتي مساعدات طبية خلال الأسبوع الماضي.

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