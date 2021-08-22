قطر: نبذل قصارى جهدنا مع طالبان ولا يمكننا التنبؤ برد فعلهم

العالم - قطر

وفي تصريح لـ"CNN" جدد الوزير القطري تأكيد الدوحة على أهمية حماية المدنيين في أفغانستان، وضرورة تكثيف الجهود اللازمة لتحقيق المصالحة الوطنية.

وتستضيف قطر التي تعد الآن مركز الاتصال الدبلوماسي الرائد مع "طالبان" في كابل، القاعدة الجوية الأمريكية.

وشاركت القوات القطرية في عمليات إجلاء البعثات الدبلوماسية والمواطنين من مطار كابل بالعاصمة الأفغانية.

واستضافت قطر مفاوضات بين الولايات المتحدة و"طالبان" أسفرت عن اتفاق تاريخي، في فبراير/شباط من العام الماضي، لسحب القوات الأجنبية من البلاد مقابل قبول "طالبان" بالانخراط في عملية سياسية سلمية.

وبعد اجتياح سريع للمقاطعات الإدارية الصغيرة والمراكز الإقليمية، دخلت حركة "طالبان"، في 15 أغسطس/آب الجاري، العاصمة الأفغانية كابل، وسيطرت على السلطة ومقاليد الحكم، للمرة الأولى منذ نحو 20 عاما.