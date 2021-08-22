المهرة.. تظاهرات واحتجاجات تطالب بطرد القوات الأجنبية

العالم – المشهد اليمني

المتظاهرون الذين تجمعوا بالآلاف رفعوا شعارات ضد السعودية والإمارات واتهموا الدولتين باحتلال المحافظة والسعي إلى اختلاق ذرائع واهية لتبرير تواجدهم العسكري في المحافظة.

هذا وقد تفاعل الناشطون اليمنيون في مواقع التواصل الاجتماعي مع تظاهرات المهرة وتصدر وسم #انتفاضة_المهرة_ضد_الاحتلال المواقع والهاشتاغات.

وأعلن المغردون رفضهم القاطع للاحتلال الأجنبي للجزر والموانئ والمنافذ اليمنية، مؤكدين على ضرورة الوقوف مع لجنة الاعتصام بالمهرة من أجل الدفاع عن السيادة الوطنية.

فما هي أسباب عودة الحراك الجماهيري ضد الاحتلال في المهرة إلى الواجة؟

وما هو هدف السعودية والامارات من التواجد في هذه المحافظة؟

وكيف يفسر أهالي المهرة الحضور الأجنبي؟

وما هو المطلوب اليوم لدعم حراك المهرة؟

هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيوفنا في هذه الحلقة من برنامج المشهد اليمني.

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