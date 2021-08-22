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اليابان: على اميركا التخلي عن مطالبها الاضافية من اجل احياء الاتفاق النووي

اليابان: على اميركا التخلي عن مطالبها الاضافية من اجل احياء الاتفاق النووي
الأحد ٢٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

اكد وزير خارجية اليابان توشيميتسو موتيغي بانه على اميركا التخلي عن مطالبها الاضافية من اجل احياء الاتفاق النووي.

العالم- ایران

وخلال لقائه في طهران اليوم الاحد ممثل قائد الثورة الاسلامية وامين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني، اشار موتيغي الى اهمية الاتفاق النووي كاتفاق دولي وقال: انه وبغية احياء الاتفاق ينبغي على اميركا التخلي عن مطالبها الاضافية.

واعرب وزير خارجية اليابان عن رغبة حكومة بلاده في الارتقاء بمستوى العلاقات بين طوكيو وطهران، آملا بالمزيد من تطوير العلاقات بين البلدين مع تولي الحكومة الجديدة في ايران زمام الامور.

كما اكد ضرورة زيادة التعاون بين البلدين في مجال مكافحة مرض كورونا وتبادل الخبرات بينهما في هذا الصعيد.

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