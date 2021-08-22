مصر.. قرار جديد بشأن الموظفين حال عدم تلقيهم لقاح كورونا

العالم - مصر

ويسري القرار الجديد، مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ما يعني أن التطعيم سيكون إجباريا للعاملين في الجهاز الحكومي.

وقال وزيرة الصحة المصرية "هالة زايد"، في مؤتمر صحفي، إنه سيتم توزيع لقاح "سينوفاك" المصري المضاد لفيروس كورونا بكل المراكز الصحية للتطعيم ضد هذا الفيروس.

ودعت "زايد" المواطنين إلى التسجيل الفوري لتلقي اللقاح، مشيرة إلى أن مصر ستنتج ما يقرب من 12.5 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" المصري، وفق صحف مصرية.

وتستهدف وزارة الصحة المصرية، تقديم جرعات تطعيم يومية تترواح بين 400 ألف و800 ألف جرعة.

وحصلت القاهرة على لقاحات "سبوتنيك" و"سينوفارم" و"سينوفاك" و"جونسون آند جونسون"، وبدأت مؤخرا في إنتاج لقاح "سينوفاك" محليا.