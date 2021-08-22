إصابات بتفجير إرهابي استهدف نقطة أمنية لـ "الجيش الوطني" بجنوب ليبيا

العالم - ليبيا

وقالت وسائل الإعلام إن التفجير أسفر عن وقوع إصابات بشرية وأضرار مادية، مشيرة إلى أن شخصا حاول استهداف بوابة منطقة زلة بجنوب ليبيا بواسطة حقيبة متفجرات، إلا أن قوات الجيش تمكنت من إصابة الإرهابي بعد ملاحقته، وجرى نقله إلى المستشفى.

وأشارت إلى أن الحادث لم يسفر عن أية إصابات بين العناصر الأمنية بالبوابة، مؤكدة أن محطة الوقود التي تبعد بـ 200 متر تقريبا لم تتأثر.

وبثت قناة 218 نيوز لقطات لاحتراق السيارة المفخخة في مكان الهجوم، بالإضافة إلى لقطات تظهر لحظة إلقاء القبض على منفذه، الذي تشير إنباء إلى أنه يحمل الجنسية السودانية.