بسبب أفغانستان.. دعوات جديدة لإقالة وزير خارجية بريطانيا

العالم - اوروبا

قالت صحيفة "صنداى تايمز" إن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب يواجه دعوات جديدة للاستقالة بعد مزاعم بأنه تحدى دعوة للعودة من إجازته الفاخرة في جزيرة كريت للتعامل مع الأزمة الأفغانية وبقي لمدة يومين آخرين.

ويقال إن وزير الخارجية الذي تعرض لانتقادات واسعة، طلب منه من قبل مسئول كبير في داونينغ ستريت -مجلس الوزراء- العودة إلى لندن على الفور يوم الجمعة 13 أغسطس مع تقدم طالبان في كابول.

لكن يُزعم أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون "أوقف" المسئول، وأكد لراب أنه يمكن أن يبقى فى إجازته الشاطئية من فئة الخمس نجوم حتى يوم الأحد وعاد فى نهاية المطاف فى الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين.

ردًا على التقارير، فى صحف "صنداى تايمز" و"ميل أون صنداى" غرد زعيم وستمنستر في الحزب الوطني الاسكتلندي إيان بلاكفورد: "هذا يجعل من المستحيل على دومينيك راب البقاء في منصبه. ما كنا نظن أنه خطأ فادح في التقدير أصبح الآن ينظر إليه على أنه عناد وتحدي لمطالب العودة إلى العمل. يجب أن يتم إقالته من قبل بوريس جونسون هذا المساء. هذا أمر لا يغتفر."

وغرد وزير داخلية الظل في حزب العمال نيك توماس سيموندز: "هذا مخجل. فراغ في القيادة في قلب الحكومة. البقاء في عطلة عن علم وسط أزمة دولية - عندما تعرض قواتنا حياتهم للخطر - أمر لا يغتفر.

ووفقًا لصحيفة صنداي تايمز، قال مسئول حكومي كبير: "طُلب من راب أن يعود يوم الجمعة. كان هناك شعور بعدم تصديق الجميع في أعلى المستويات العليا في رقم 10 يوم الأحد بأنه لم يكن هناك.

لكن صحيفة "صنداي تايمز" ذكرت أن حلفاء راب يقولون إنه طُلب منه "بدء عملية العودة إلى الوطن". وأضاف أحد الحلفاء: "في المحادثات مع رئيس الوزراء تم الاتفاق على أنه سيعود يوم الأحد".