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أردوغان: تركيا لا يمكنها تحمل موجة جديدة من المهاجرين

أردوغان: تركيا لا يمكنها تحمل موجة جديدة من المهاجرين
الإثنين ٢٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٣٤ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "بلاده لا يمكنها تحمل أعباء موجة جديدة من المهاجرين".

العالم - ترکيا

وفي اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، قال أردوغان: "تركيا تستضيف حاليا 5 ملايين لاجئ، ولا يمكنها تحمل أعباء موجة جديدة من المهاجرين".

وأشارت الرئاسة التركية في بيان لها إلى أن أردوغان بحث مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية في مقدمتها آخر المستجدات الحاصلة في أفغانستان.

وأضافت أن "أردوغان أبلغ جونسون إمكانية مواصلة تركيا مهامها في ضمان أمن مطار كابل إذا تحققت الظروف المناسبة".

وتابعت أنه "أشار إلى أن حدوث موجة هجرة جديدة من أفغانستان لا مفر منها، إن لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة في أفغانستان وإيران".

وشدد أردوغان على "ضرورة تكاتف الجميع وقيام المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤولياته قبل أن تتحول الهجرة الأفغانية غير النظامية إلى أزمة جديدة".

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أردوغان: تركيا لا يمكنها تحمل موجة جديدة من المهاجرين

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