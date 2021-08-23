العميد خواجة فرد: تفوق قدراتنا ملحوظ في الدفاع عن البلاد

العالم - ايران

وقال العميد خواجة فرد في تصريح ادلى به للتلفزيون الايراني مساء الاحد لمناسبة يوم الصناعة الدفاعية: اننا نهدف للدبلوماسية والاستراتيجية الدفاعية وسعينا تماما عبر تحديد التهديدات للارتقاء بقدراتنا في هذا المجال.

واضاف: لقد دخلنا مجالات تصميم وتصنيع منظومات جديدة ومن المؤكد انه لو لم تكن هنالك عمليات تصليح اساسية لما تحقق الارتقاء بالقدرات حتما.

واكد ايلاء اهمية خاصة للمجال الجوي واضاف: علينا ان نعلم بان تحديد مصير جزء كبير من الحروب يتم في الجو ونحن نمتلك خبرات من مرحلة الدفاع المقدس (1980-1988) لذا فان تفوق قدراتنا ملحوظ في الدفاع عن البلاد.

وحول تصنيع المحركات والطائرات الحربية قال: لقد تسلمنا عروضا للتعاون المشترك مع الدول الاخرى لنقوم بتصميم وتصنيع نوع خاص لنا مع هذه الدول.

واشار الى الحظر المفروض على ايران واوضح ان ايران دخلت مجال تصنيع محركات الطائرات منذ 10 اعوام وقال: ان الطائرة الحربية الايرانية "كوثر" هي طائرة نفاثة متطورة بدنا بتصميمها من الصفر.

واضاف العميد خواجة فرد: ان تحليق الطائرتين الحربيتين الايرانيتين "ياسين" و"كوثر" بدا قبل عامين علما بان الطائرة "ياسين" حلقت بمحرك ايراني الصنع.

واشار الى انه تم في العام الماضي تسليم 3 طائرات من طراز "كوثر" للقوة الجوية وهنالك الان 3 طائرات اخرى منها جاهزة للتسليم واضاف: ان للطائرة "كوثر" خط انتاج مستديم ويمكننا وفق حاجة القوات القيام باجراءات اخرى.

كما نوه الى الانجازات التي تحققت في مجال الطائرات المسيرة من حيث تنويع خصائصها ونطاق عملياتها واكد اهمية منظومات الدفاع الجوي للاشياء الطائرة الصغيرة وقال: ان هذه المنظومات اضيفت في الكثير من المهمات المختلفة للقوات المسلحة.