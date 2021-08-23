كيف يؤثر فيروس 'كوفيد-19' في جودة الرؤية

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وتشير الأخصائية، في حديث لوكالة prime الروسية للأنباء، إلى أنه في المرحلة الأولى من "كوفيد-19" يعاني الكثير من المرضى من مشكلات في الرؤية. لأن الفيروس التاجي المستجد، يصيب الأوعية الدموية، ما يسبب خطر تجلط الدم والتهاب الأوعية الدموية. وعادة يسبب الفيروس التاجي المستجد التهاب الملتحمة.

وتقول، "يعتبر الغشاء المخاطي للعين، بيئة مواتية للغاية للفيروس التاجي المستجد، لأن مستوى الحموضة (التوازن الحمضي القاعدي) نفسه. ولهذا السبب، يمكن للفيروس البقاء في الغشاء المخاطي للعين فترة طويلة ويصيب سطحها، وغالبا ما يصيب المرض كلتا العينين ".

ووفقا لها، يمكن تشخيص إصابة العين من بعض الأعراض: احمرار العين؛ حكة في الجفون؛ رهاب الضوء؛ تدمع غزير؛ الشعور بوجود "رمل" أو جسم غريب فيها؛ تشنجات وتورم الجفون وإفرازات وضبابية الرؤية.

وتنصح الطبيبة، بضرورة الاهتمام بصحة العيون واستشارة الطبيب المختص فور الشعور بعدم وضوح الرؤية أو ظهور بقع أمام العين، وحتى فقدان الرؤية.