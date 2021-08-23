الإثنين ٢٣ أغسطس ٢٠٢١
٠٧:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

شركات مصرية تقاضي إثيوبيا لهذا السبب

شركات مصرية تقاضي إثيوبيا لهذا السبب
الإثنين ٢٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

دخلت شركات مصرية في مقاضاة دولية بشكل رسمي ضد إثيوبيا، بسبب تضرر المنطقة الصناعية في إقليم تيغراي وتعطل العمل فيها منذ عام ونصف مع بدء الصراع هناك.

العالم - مصر

وكان رئيس المنطقة الصناعية المصرية بإقليم تيغراي بإثيوبيا علاء السقطي، قد كشف في تصريحات لـ"القاهرة 24" في وقت سابق، أن "المصانع المصرية المستثمرة في أثيوبيا تكبدت خسائر بلغت نحو 40 مليون دولار، وأن الشركات المستثمرة قررت اللجوء إلى التحكيم الدولي للمطالبة بحقوقها".

وأضاف أن "الشركات المصرية المتضررة من النزاعات والحرب الأهلية في إثيوبيا لجأت للتحكيم الدولي لتعويضها عن الخسائر".

وأضاف أن "الشركات المصرية لجأت إلى هذه الخطوة، بعد فشل المفاوضات مع الحكومة الإثيوبية، وسفارة أديس أبابا بمصر على مدى أول 6 أشهر من العام بشكل ودي، وعدم الوصول إلى اتفاق يحمي ويعوض استثمارات المصانع العاملة هناك".

ولفت إلى أن "الإقرار بالنزاع بين الشركات والحكومة الإثيوبية يتسبب في تخفيض التصنيف الائتماني للدولة".

روابط ذات صلة

اعتقالات وإخفاء.. "رايتس ووتش" تتهم أثيوبيا بانتهاك حقوق المنتمين لتيغراي

واشنطن تحذر من قرب نفاد المساعدات الغذائية في إقليم تيغراي

إثيوبيا تنفي اتهامات أميركا بمنعها إيصال مساعدات إلى تيغراي

إثيوبيا.. 'آبي أحمد' يدعو المواطنين للالتحاق بالجيش لقتال مسلحي تيغراي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العراق.. دعوة لتحويل قضاء سنجار إلى محافظة

مصطفى الكاظمي في قضاء الطارمية

أمير قطر يبحث مع رئيس الوزراء البريطاني الوضع في أفغانستان

طالبان تسمح لأشرف غني وجميع مسؤولي الحكومة الأفغانية بالعودة للبلاد

إصابة عنصرين من 'قسد' بهجوم في ريف دير الزور

تعرف على الاختلافات بين بطاقات الذاكرة TF و microSD