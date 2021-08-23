شاهد: عمليات الاجلاء في مطار كابل مازالت قائمة رغم الفوضى

العالم - افغانستان

بينما تجري عمليات الاجلاء الفوضوية على قدم وساق، بدأ الوقت ينفد للذين يريدون ترك بلادهم من الافغان، قبل الموعد النهائي الذي حددته الإدارة الأميركية لانسحاب قواتها من أفغانستان في 31 من آب/أغسطس.

مهمة مستحيلة بحسب منسق السياسة الخارجيّة للاتّحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي اعتبر أنّه لا يمكن إجلاء جميع الأفغان المتعاونين مع القوات الغربيّة قبل هذا الموعد.

الرئيس الأميركي جو بايدن الذي اعطى الأولوية لإجلاء الأمريكيين من أفغانستان اعلن أنّه لا يزال يأمل في أن تنتهي عمليّات الإجلاء قبل موعد الانسحاب، وقال ان قوات بلاده وسعت المنطقة الامنية حول المطار، لتيسير وصول الرعايا الامركيين، وذلك بعد ورود تقارير عن إقدام طالبان بترهيب الذين يحاولون الوصول إلى المطار وضربهم.



وقال الرئيس الامريكي جو بايدن: "نعمل بأسرع وقت ممكن لإجلاء الناس، ونأمل ألا نضطرّ إلى تمديد المهلة النهائيّة، لكن ستكون هناك مناقشات حول هذا الموضوع، لا توجد وسيلة لإجلاء هذا العدد الكبير من الناس بدون ألم وخسارة. نعلم أنّ الإرهابيّين قد يسعون إلى استغلال الوضع. العملية لا تزال خطيرة.أجرينا عددًا من التغييرات، بما في ذلك توسيع منطقة الوصول حول المطار".

واجلت الولايات المتحدة بحسب "بايدن"، نحو ثمانية وعشرين ألف شخص حتى الآن، في وقت امرت إدارته شركات الطيران الأميركية المدنية، بالمساعدة في عمليات الاجلاء من أفغانستان الى دول المنطقة من بينها الكويت، التي وافقت على عبور خمسة آلاف أفغاني عبر اراضيها إلى الولايات المتحدة.

من جانبها اكدت الحكومة البريطانية انها أجلت أكثر من خمسة الاف وسبعمئة شخص من دبلوماسييها و رعاياها بالاضافة إلى الأفغان الذين يعملون محليًا لحساب المملكة المتحدة.

من جهتها وزيرة الخارجية الاسترالية ماريز باين قالت إن بلادها مستعدة للمساعدة في عمليات الإجلاء من أفغانستان إذا قررت الولايات المتحدة تأجيل انسحابها.

وأجلت أستراليا نحو ألف أسترالي وأفغاني من كابول وقالت باين إن أستراليا ستكون مستعدة لدعم القيام بمزيد من رحلات الإنقاذ.

وفي هذا السياق اكدت الحكومة اليابانية انها سترسل طائرة عسكرية إلى أفغانستان لإعادة رعاياها والأفغان المتعاونين معها.