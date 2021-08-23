شاهد.. ما هو سبب حدوث ازمة المياه في المنطقة والعالم؟

العالم - خاص العالم

وأضاف الاشعل خلال مشاركته في برنامج نوافذ على شاشة قناة العالم الأخبارية بأن مصر ليس لديها اي وارد مائي غير نهر النيل وتعتمد على هذا النهر بنسبة 97% واذا نقصت حصة مصر من مياه النيل ستختفي من الخريطة لان اثيوبيا يقع عليها سنويا حوالي 500 بيليون متر مكعب من المياه ومع ذلك فان مصر والسودان تستخدمان فقط 79 مليار متر مكعب فهذا يعني بأن اثيوبيا تردد اكاذيب وتلفيقات ليست صحيحة من ناحية الواقعية.

وتابع الاشعل بان عدم احترام الدول التي تتحكم على مصادر المياه للقانون الدولي للمياه هو الذي تسبب بأزمة المياه والمصادر الانهار الدولية في المنطقة العربية تتحكم عليها دول غير عربية.

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