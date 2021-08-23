مقتل إرهابيين بغارة جوية لطيران الجيش العراقي في صلاح الدين

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وأوضحت خلية الاعلام الأمني في بيان ، أنه "بمتابعة من قبل قيادة القوات البرية، نفذت قوة من قيادة عمليات صلاح الدين واجب تفتيش في مكان الضربات الجوية التي نفذتها طائرات "التحالف الدولي"، يوم أمس، على مخبأ كان يستخدم من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية في منطقة العيث شمالي مدينة تكريت".

وأضاف، "تم العثور خلال العملية على مخبأ آخر في نفس المكان، وبداخله ثلاثة إرهابيين، قاموا بإطلاق النار بواسطة قناص على القوة المنفذة للواجب، ما أدى الى اصابة مقاتلين اثنين بجروح بسيطة"، مبينا "تمكن ابطال طيران الجيش المساند للقوة من تدمير المخبأ بالكامل وقتل من فيه من العناصر الإرهابية".

وفي سياق اخر أعلنت خلية الاعلام الامني، عن القاء عمليات بغداد القبض على عدد من المتهمين المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم 3 بالإرهاب.

وقالت الخلية في بيان، ان "الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية تواصل جهودها في ملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية، والخارجين عن القانون، حيث تمكنت قوة من مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد من إلقاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة "4/1" إرهاب بعد كمين محكم نصب لهما جنوب شرقي بغداد".



واضافت ان "قطعات اللواء 44 التابع لفرقة المشاة الحادية عشر تمكنت من إلقاء القبض على متهم وفق المادة "4/1" إرهاب، شمال شرقي بغداد، فضلا عن القبض على 9 متهمين مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة من قبل قطعات الفرقة ذاتها".



واشارت الخلية الى ان "المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد تمكنت من إلقاء القبض على 4 متهمين بتهم ترويج المخدرات، وانتحال صفة رسمية، وضبط مواد وحبوب مخدرة وجهازي تعاطي و13 مسدساً، و5 بنادق، و217 إطلاقة عتاد مختلفة الأنواع".

وبينت ان "قطعات الفرقة الأولى والثانية شرطة اتحادية تمكنت من القاء القبض على 6 متهمين بالسرقة، وترويج المخدرات، واتلاف مواد منتهية الصلاحية، وضبط أسلحة وأعتدة مختلفة خلال عمليات بحث وتفتيش ضمن قواطع المسؤولية".



واوضحت الخلية انه "على صعيد أمني آخر تمكنت دوريات نجدة الكندي التابعة إلى مديرية شرطة نجدة بغداد من القاء القبض على متهمين وضبط بحوزتهما مواد مخدرة، واجهزة تستخدم لتعاطي المخدرات".