معارض بحريني: آن الأوان لتدخل المجتمع الدولي للإفراج عن الدكتور السنكيس

العالم - البحرين

وحذّر الشهابي من أن صحة السنكيس تتدهور يوما بعد آخر وقال بهذا الصدد في تغريدة“ مع استمرار اضراب د عبد الجليل السنكيس عن الطعام، ودعوة المجتمع الدولي للتدخل لارغام الخليفيين على تلبية مطالبه، الافراج عنه، اعادة كتابه الثقافي الذي صادره اعداء الثقافة وتوفير علاج مناسب لامراضه العديدة، اصبحت هذه الدعوة اكثر إلحاحا لان صحة الرجل تتراجع يوميا“.

يذكر أن السنكيس فَقـد 18 كيلوغراما من وزنه منذ دخوله في إضراب عن الطعام قبل أكثر من ستة أسابيع احتجاجا على سوء معاملته في السجن ومصادرة أبحاثه.

والسنكيس أحد قادة ورموز ثورة 14 فبراير في البحرين وقد أصدرت عليه السلطات حكما بالسجن المؤبد عام 2011 ضمن ماعرف بمجموعة 13 التي تضم قادة ورموز الثورة وفي مقدمتهم الرمز حسن مشيمع حسبما افاد موقع البحرين اليوم.

وقد دعت منظمات دولية واكاديميون وبرلمانيون السلطات الخليفية إلى الإفراج عنه لكونه سجين رأي ونظرا لوضعه الصحي المتدهور, لكن السلطات الخليفية ترفض الإصغاء لهذه النداءات.