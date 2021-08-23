الإثنين ٢٣ أغسطس ٢٠٢١
٠٦:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

سلطات فيتنام تنشر قوات للجيش لفرض تطبيق عزل عام في أكبر مدن البلاد

سلطات فيتنام تنشر قوات للجيش لفرض تطبيق عزل عام في أكبر مدن البلاد
الإثنين ٢٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

نشرت السلطات الفيتنامية قوات من الجيش، يوم الاثنين، في شوارع مدينة هوشي منه للمساعدة في فرض عزل عام في هذا المركز التجاري للبلاد الذي أصبح أسوأ بؤرة لانتشار فيروس كورونا فيها.

العالم _ أسيا و الباسفيك

وأكد شهود وصور نشرت في وسائل الإعلام الحكومية، حسبما نقلته وكالة "رويترز"، أن الجنود قاموا اليوم بفحص تصاريح السكان في الشوارع.

وبدأت عمليات شراء محمومة في متاجر السوبر ماركت في المدينة التي يبلغ عدد سكانها تسعة ملايين نسمة في مطلع الأسبوع، قبل بدء سريان العزل العام الصارم الاثنين ومنع السكان من مغادرة منازلهم.

ويأتي أصعب أمر شهدته فيتنام حتى الآن، وسط ارتفاع في أعداد الوفيات والإصابات.

وبدأت المدينة في فرض قيود على الحركة أوائل الشهر الماضي، لكن الإصابات استمرت في الارتفاع بعد أن قالت السلطات إنه لم يكن هناك تطبيق صارم بما فيه الكفاية للقيود.

وقالت وزارة الصحة إن مدينة هوشي منه سجلت في المجمل 176 ألف إصابة بـ"كوفيد-19" و6670 حالة وفاة، أي نصف إجمالي الإصابات في فيتنام و80% من الوفيات.

روابط ذات صلة

شاهد: نشطاء مواقع التواصل يحتفلون بالهزيمة الاميركية في افغانستان

لبنان أمام مشهدية أميركا في أفغانستان

مصير أميركا في فيتنام وأفغانستان هو المصير المحتوم للكيان الصهيوني

لبنان أمام مشهدية أميركا في أفغانستان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

هذا مادار في لقاء ملك الأردن بالرئيس الروسي في موسكو

هيومن رايتس: لا دليل على استخدام الفصائل الفلسطينية للأبراج التي دمرها الاحتلال

واشنطن تفرض عقوبات على قائد أركان قوات الإريترية

سلطنة عمان تعلن شروطها للسماح لرعايا الدول المحظورة بدخول أراضيها

معارض بحريني: آن الأوان لتدخل المجتمع الدولي للإفراج عن الدكتور السنكيس

شاهد.. وزير أفغاني سابق يعمل موزع طعام في ألمانيا